Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’assemblea nazionale del Pd ha eletto segretario Enrico Letta a larghissima maggioranza.

E’ una scelta importante in un momento cruciale nella vita del partito e del paese, soprattutto in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti che, con il suo gesto, ha voluto scuotere la nostra comunità che stava avvitandosi in uno scontro interno senza prospettive.

Salutiamo con soddisfazione l’elezione di Letta avvenuta sulla base di un discorso forte e coraggioso con il quale ha offerto una piattaforma che rilancia l’identità e la missione del Partito democratico come forza progressista decisiva per i destini del centrosinistra e della democrazia italiana.

Aderiamo con convinzione alla sua proposta e nelle prossime due settimane i nostri circoli si pronunceranno sulle sue indicazioni fornendo sollecitazioni e contributi utili ad arricchire il dibattito nazionale.

Come ha detto lo stesso Letta, serve un nuovo Pd e non solo un nuovo segretario.

Non abbiamo bisogno di falsi unanimismi ma di verità nei rapporti interni e lealtà verso una comunità che deve aprirsi alla società per dare voce a chi non ce l’ha.

Siamo certi che Enrico Letta e il nuovo gruppo dirigente sapranno far vivere una nuova stagione di impegni e di battaglie del Partito Democratico in grado di offrire un contributo fondamentale all’azione del Governo Draghi per far uscire l’Italia dalla pandemia e riaprire una stagione di crescita e di sviluppo.

Segreteria provinciale Pd Viterbo

