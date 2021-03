“Ema si riunisca subito per chiarire definitivamente sul vaccino Astrazeneca”

Coronavirus - Così l'assessore D'Amato che informa: "Stanno per essere inviati oltre 7mila sms di sospensione per le persone prenotate per domani nel Lazio"

Roma – “Ema si riunisca subito per chiarire definitivamente questa situazione sul vaccino Astrazeneca. Aspettare giorni potrebbe rappresentare il fallimento dell’Europa in questa campagna vaccinale.

Stanno per essere inviati oltre 7 mila sms di sospensione per le persone prenotate nel Lazio nella giornata di domani con il vaccino Astrazeneca di seguito il testo: A seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca decisa da Aifa il suo appuntamento previsto per domani è sospeso. Sarà nostra cura informarla tempestivamente sulla riprogrammazione della vaccinazione non appena disponibili indicazioni nazionali. Invitiamo coloro che erano prenotati a non recarsi presso il punto vaccinale. Tutti saranno ricontattati”.

Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

15 marzo, 2021