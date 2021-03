Ail Viterbo, attivata una linea telefonica per prenotare le uova di Pasqua

Viterbo - Il servizio è attivo a partire da oggi

Viterbo – La solidarietà dell’Ail batte il Covid.

Anche a Viterbo e nella Tuscia, nonostante la zona rossa e le restrizioni introdotte per fermare la diffusione del virus, non si ferma la campagna delle uova di Pasqua promossa dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, perché le malattie oncoematologiche non aspettano.

Per l’impossibilità di allestire i tradizionali banchetti nelle principali piazze di Viterbo e dei comuni della provincia, l’Ail Viterbo ha deciso di attivare una linea telefonica per prenotare le uova.

“Dal 18 al 21 marzo le persone potranno chiamare tutti i giorni la nostra sede allo 0761 324690, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Dal 22 marzo fino a Pasqua, dal lunedì al venerdì, negli stessi orari – fanno sapere i volontari –. Con una donazione minima di 12 euro sarà possibile richiedere un uovo con il logo dell’associazione”.

L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è giunta alla sua 28esima edizione. La manifestazione ha permesso nel corso degli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a informare sui progressi medico-scientifici nel campo dei tumori del sangue.

“Nonostante la grave crisi sanitaria, sociale ed economica – dichiara la presidente e referente per Lazio, Umbria e Molise Patrizia Badini –, confidiamo nella sensibilità e generosità delle persone. Il Covid ha reso ancora più difficile la vita dei malati e dei loro famigliari e il sostegno alla ricerca scientifica e ai servizi di assistenza diventa ancora più fondamentale”.

18 marzo, 2021