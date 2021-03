Enorme nave cargo si incastra e blocca il Canale di Suez

Cronaca - Potrebbero volerci giorni per girarla nella giusta direzione

Suez – Un’enorme nave cargo, la Ever Given una delle più grandi al mondo, si incastra e blocca il Canale di Suez, in Egitto.

La nave cargo incastrata nel Canale di Suez

Secondo quanto emerso il portacontainer sarebbe stato diretto verso i Paesi Bassi, quando, forse a causa del vento durante una manovra, si sarebbe incagliato nel canale andandolo a occupare interamente di traverso. Per riuscire a far ripartire la circolazione, potrebbero volerci giorni.

Per il momento a bordo la situazione è tranquilla. “Tutto l’equipaggio è al sicuro”, ha detto Bernhard Schulte, manager che gestisce l’Ever Given. Non ci sono state segnalazioni di feriti o inquinamento. Secondo i dati satellitari di MarineTraffic.com, la prua dell’Ever Given tocca la parete orientale del canale, mentre la sua poppa sembrava conficcata contro la parete occidentale. Diversi rimorchiatori circondano la nave, probabilmente nel tentativo di riuscire a girarla nella giusta direzione.

La nave si è incagliata a circa 6 chilometri a nord della foce meridionale del canale vicino alla città di Suez, un’area del canale che è a una sola corsia. Ciò potrebbe avere un effetto a catena importante per il trasporto marittimo globale che si sposta tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso, spiega, così come riferisce il Corriere della Sera Salvatore Mercogliano, ex marinaio mercantile e professore associato di storia alla Campbell University della Carolina del Nord. “Ogni giorno, in media 50 navi attraversano quel canale, quindi la chiusura del canale significa che nessuna nave transita da nord a sud”. E ancora. “Per ogni giorno con il canale è chiuso, le navi portacontainer e le petroliere non trasportano cibo, carburante e manufatti in Europa e le merci non vengono esportate dall’Europa all’Estremo Oriente”.

24 marzo, 2021