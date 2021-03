Celleno - A partire dal 31 marzo online la mini serie sullo spettacolo prodotto dal Circo Verde nel Borgo fantasma

Celleno – Il progetto di animazione territoriale “Il Borgo va in scena”, realizzato dall’associazione “Il circo Verde” con il sostegno della regione Lazio e patrocinato dal comune di Celleno, diventa uno spettacolo digitalizzato.

A partire dal 31 marzo verranno pubblicati sulla pagina Facebook “Ilborgovainscena” gli episodi di quelle che sono state le prove e la creazione del progetto “Il Borgo va in Scena” dal vivo, in forma di un assurdo videodocumentario, dove si mescolano diversi piani e il confine tra realtà e immaginario è molto sottile. Un’anteprima dell’opera era già andata in onda sui canali social del progetto, registrando tantissime visualizzazioni.

Per l’occasione i clown della compagnia Chien Barbù Mal Rasè (Daniele Spadaro e Emanuele Avallone), la musica delle Borghetto Sisters (Emanuela Belmonte al clarinetto, Martina Fadda alle percussioni Fransesca Palombo alla fisarmonica), il circo di Simone Romanò, il fuoco della compagnia Creme&Brulè, supportati dall’estro video dei registi e videomaker Alessio Paolelli e Andrea Farnetani, trasformeranno il borgo fantasma di Celleno in un palcoscenico all’aperto, uno spazio per la comicità, il surrealismo e l’arte, con la leggerezza tipica del teatro di strada, per far assaporare anche tramite gli schermi, il gusto unico dello spettacolo dal vivo.

“L’idea era quella di far riscoprire il borgo fantasma di Celleno, andando a valorizzare artisticamente ogni angolo e gli scorci mozzafiato – sostiene Simone Romanò, artista e direttore artistico del progetto –. A causa delle restrizioni dovute al Covid non avremmo potuto realizzare lo spettacolo dal vivo che pensavamo, ma abbiamo deciso di non darci per vinti e collettivamente con gli artisti abbiamo scelto di trasformare la performance in un’opera di video arte, mantenendo lo spirito giocoso e il gusto artistico a noi caro“.

Abbarbicato su uno sperone di tufo il borgo di Celleno, stretto tra il lago di Bolsena e la media valle del Tevere, ha origini etrusche che risalgono al VII secolo a.c. Da alcuni anni è anche la magica location del “Teverina buskers festival”, spettacolo itinerante ideato e organizzato dall’associazione “Circo Verde” che vede la partecipazione di artisti di strada, compagnie di teatro, circo e musica di rilevanza internazionale.

29 marzo, 2021