Vertlanda – 8 persone accoltellate in Svezia, si indaga per terrorismo

Vetlanda – 8 persone accoltellate fuori da una stazione. È accaduto a Vetlanda, in Svezia.

L’aggressore, un uomo sui 20 anni, avrebbe aggredito 8 passanti di fronte a una stazione ferroviaria. Sul posto è intervenuta la polizia che lo ha colpito con dei colpi di arma da fuoco, ferendolo.

L’uomo si trova attualmente in ospedale e non sarebbe ancora stato interrogato. Stando a quanto riferito dal quotidiano Aftonbladet, nessun ferito sarebbe in condizioni gravi.

La polizia ritiene che si possa trattare di un attacco terroristico.

3 marzo, 2021