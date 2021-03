800 casi a Roma, 143 a Latina, 126 a Frosinone, 49 a Viterbo e 26 a Rieti

Coronavirus - Bollettino della regione Lazio - Positivi in calo (1.536) ma aumentano i morti (20)

Roma – Coronavirus, “oggi su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-4.256) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, si registrano 1.536 casi positivi (-276), 20 i decessi (+10) e +664 i guariti. Lo fa sapere dalla regione Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato, nel bollettino odierno.

Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 8%.

I casi a Roma città sono a quota 800. Oggi superata la quota delle 700 mila vaccinazioni nel Lazio e sono 200 mila le persone che hanno ricevuto la doppia somministrazione. sono circa 250 mila le vaccinazioni per gli over 80 anni (80% dei prenotati).

Il Lazio è al prima regione ad aver iniziato le prenotazioni per gli anni 72-73, presto possibile anche prenotare gli anni 71-70.

Nella Asl Roma 1 sono 341 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 329 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 136 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 4 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 160 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di anni con patologie.

Nelle province si registrano 344 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 143 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso 74 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 126 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 51, 65 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 49 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie.

Prenotazioni vaccino: sono oltre 226 mila le prenotazioni per gli over 70: 35.581 per la categoria 72-73 anni, 65.993 per la categoria 74-75 anni, 58.964 per la categoria 76-77 anni e 66.132 per la categoria 78-79 anni. Sono 10.925 mila le prenotazioni per la categoria dei fragili e 127.453 destinate al personale scolastico.

Vaccini a fragili: da mercoledi’ 17 marzo sara’ possibile effettuare la prenotazione del vaccino per i titolari del codice di esenzione c05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi), per le somministrazioni attivati canali dedicati e protetti.

Vaccini da medici di medicina generale: sospese temporaneamente le consegne dei vaccini a causa delle mancate forniture. Ad oggi sono 2.198 i medici gia’ attivi nella campagna e che hanno ritirato 5.013 fiale dei vaccini presso le farmacie delle asl per oltre 50 mila dosi che devono essere somministrate ai loro assistiti chiamati con le priorita’ del piano nazionale;

Vaccini anticovid: una media di oltre 20 mila somministrazioni al giorno. Oggi supereremo la quota delle 700 mila vaccinazioni somministrate che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;

Vaccinazioni over 80: superata la quota delle 250 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano 80% delle persone prenotate over 80. Lazio, regione che ha vaccinato più anziani.

