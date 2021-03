Viterbo - Visita guidata alla scoperta delle storie che legano la città alla Divina commedia - Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A passeggio con Dante, alla scoperta delle storie che legano Viterbo alla Divina Commedia.

Domani, 13 marzo, alle 16,30, in programma la visita guidata gratuita promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo del comune di Viterbo in collaborazione con l’ufficio turistico.

“Stiamo organizzando una serie di iniziative dedicate a Dante Alighieri – ha sottolineato l’assessore Marco De Carolis – in questo anno che ricorda il VII centenario della morte. Domani abbiamo questo appuntamento che ha già registrato numerose adesioni. Si parlerà di piazza del Gesù e dell’assassinio di Enrico di Cornovaglia. Abbiamo in programma altre iniziative, per le date dovremo muoverci di volta in volta, compatibilmente con le disposizioni governative del momento”.

E’ obbligatoria la prenotazione a uno dei seguenti recapiti: 0761 226427, 349 3619681 – info@visit.viterbo.it.

Tutti i partecipanti dovranno indossare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento personale e ogni misura di sicurezza prevista dai provvedimenti vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19.

Comune di Viterbo

12 marzo, 2021