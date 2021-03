“Accordo con Just Eat traguardo importante per diritti lavoratori”

Lazio - L'assessore Di Berardino soddisfatto dell'intesa con i sindacati

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – L’accordo firmato ieri tra le organizzazioni sindacali e il colosso del food delivery Just Eat segna un traguardo importante in tema di riconoscimento di diritti e tutele nel mondo del lavoro.

Un traguardo frutto di un lungo lavoro e intermediazione tra le parti di cui il Lazio, come regione, √® stato protagonista fin dal 2019, attivando un processo di ascolto e confronto fino all’emanazione di una legge sul lavoro digitale che come realt√† territoriale ha contribuito a fare da levatrice per i diritti.

Crediamo che l’accordo firmato ieri possa spronare anche altre aziende del settore e altri settori economici sulla strada della contrattazione, strada maestra per la crescita collettiva.

Claudio Di Berardino

Assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio

30 marzo, 2021