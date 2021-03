“Acquedotto Quercia del vento al comune, un passo avanti atteso da 40 anni”

Orte - Il sindaco Giuliani commenta la presa in carico della rete da parte dell'amministrazione: "Risparmi per gli utenti e nuovi sviluppi per l'acqua pubblica"

Orte – (a.c.) – L’acquedotto di Quercia del vento passa in gestione al comune di Orte. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Giuliani, ha sottoscritto ieri il verbale di presa in carico della rete privata che serve circa 50 famiglie nella zona di Cimacolle e della via Amerina.

Il comune aveva provveduto già tempo fa all’acquisto del bottino, di proprietà privata, e ora ha perfezionato l’acquisizione gratuita della gestione della rete. “Si trattava di un acquedotto privato, con tutte le conseguenti difficoltà di gestione e manutenzione a carico dei cittadini – spiega Giuliani -. Inoltre questa rete privata rappresentava un ostacolo per l’ampliamento delle condutture pubbliche verso la zona di Cimacolle”.

“Con quest’operazione, attesa da 40 anni, i residenti della zona potranno agganciarsi direttamente alla rete comunale e richiedere l’allaccio del contatore, con l’erogazione dell’acqua pubblica e il comune che si farà carico della manutenzione” aggiunge il sindaco, che parla anche di “sicuri risparmi economici per le famiglie e possibilità per la rete pubblica di arrivare a servire altre zone ancora scoperte”.

5 marzo, 2021