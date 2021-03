Nuovo acquisto per l’Ortoetruria, Otis Reale è un giocatore biancostellato

Sport - Pallacanestro - Serie C gold - Mancino di 176 centimetri nato nel 1998, può giocare sia da guardia che da play

Viterbo – E’ Otis Reale, mancino di 176 centimetri nato nel 1998, l’ultimo arrivo in casa Stella azzurra Viterbo Ortoetruria.

Nato e cresciuto a Roma da una famiglia di atleti, Reale è un prodotto del vivaio del Basket Anguillara il cui settore giovanile è curato dalla madre che vanta una lunga carriera da giocatrice ed allenatrice.

Fin da giovanissimo si inserisce nel circuito delle squadre di Roma e nella Tiber è protagonista con gli under 15, 17 e 19 nei massimi campionati giovanili nazionali. Già nel 2008 l’allenatore Jason Wright lo nota nel camp che tiene in Italia, dove un tempo giocò da professionista per poi lavorarvi come player development.

Nel 2012 viene aggregato alla Tiber Roma collezionando la convocazione ad un raduno della nazionale Under 16, ad un torneo internazionale in Francia e successivamente colleziona una partecipazione quale riserva alla nazionale Under 18. Nel 2015 vola con una borsa di studio in Usa e partecipa per due anni alla Trinity league della California con la Servite High school di Los Angeles.

Torna in Italia e nella stagione 2017/2018 milita con la Stella azzurra Roma dove gioca due stagioni anche nel campionato di serie B. Nel 2018 si trasferisce di nuovo in Usa, sempre con una borsa di studio che gli consente di studiare e giocare per tre anni nella Conference college con Illinois Tech Scarlet Hawks.

A causa dell’emergenza sanitaria rientra in Italia qualche mese fa e si unisce agli allenamenti dell’Ortoetruria, con la quale disputerà la stagione 2020/2021, mettendo a disposizione dei biancostellati le sue migliori caratteristiche rappresentate da un ottimo tiro e da una visione di gioco che gli permettono di poter giocare sia da guardia che da play.

3 marzo, 2021