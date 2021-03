Ad aprile il nuovo piano vaccini, Draghi sceglie i maggiori esperti

Coronavirus - La nuova organizzazione per raggiungere l'immunità di gregge prima dell’estate - È l’obiettivo del premier

Roma – Dopo quasi un anno dalla nomina del commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, l’esecutivo Draghi cambia passo e la cabina di regia del nuovo piano di vaccini che scatterà ad aprile, sarà affidata a Palazzo Chigi.

La palla passa dal manager Invitalia al generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, un passato in prima linea in Afghanistan e Kosovo e oggi responsabile della logistica dell’esercito. È il secondo cambiamento, in una settimana, voluto dal premier Mario Draghi nella squadra che ha gestito i dodici mesi di pandemia, dopo la sostituzione di Borrelli con Francesco Curcio alla guida della Protezione civile. Come avvenuto in quell’occasione, l’avvicendamento è affidato a una breve nota di Palazzo Chigi, in cui si ringrazia Arcuri “per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il paese”.

Per sostituire Arcuri, Draghi si sarebbe confrontato con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, al quale avrebbe chiesto il “maggiore esperto di logistica delle forze armate”. Così come Curcio, uno dei più grandi esperti in Italia di gestione delle emergenze. Con queste modifiche ai vertici, il cambio di passo sarà strategico e sostanziale: Figliuolo, con alle spalle la Difesa, dovrà lavorare fianco a fianco con Curcio, le due competenze si fonderanno e insieme, rimarcano a Palazzo Chigi, dovranno riscrivere il piano di vaccinazione. E far fronte così a una distribuzione delle dosi che dal primo aprile dovrà moltiplicarsi.

Un altro ruolo decisivo l’avrà anche Luciano Portolano, capo del Coe, il Comando operativo interforze, che lavora 24 ore su 24 e che ha già un ruolo nella gestione dell’hub di Pratica di mare e nella distribuzione dei vaccini. Insomma il modello militare si sposa con quello della gestione delle emergenze, dei terremoti, delle catastrofi: ai militari si affiancheranno know how, personale e volontari della Protezione civile. L’obiettivo del premier è quello di raggiungere l’immunità di gregge in Italia prima dell’estate.

2 marzo, 2021