Addio all’anticipo di primavera, crollo delle temperature nel fine settimana

Roma - Termometri giù anche di 10 gradi

Roma – Addio all’anticipo di primavera, nel fine settimana giù i termometri anche di 10 gradi.

In arrivo il freddo

Il sito di Meteo.it avvisa che già da venerdì le prime piogge torneranno, dopo tanto tempo, a interessare il Nordest per poi portarsi in tarda serata anche in Lombardia e sul resto del Nord. Nel weekend una rapida irruzione di aria più fredda porterà a un calo delle temperature fino a 10° rispetto a questi giorni. Le differenze più marcate si registreranno soprattutto al Nord, dove si passerà dai 15/17°C di venerdì ai 7/10°C di sabato, specie in città come Torino, Milano e Bologna.

Tempo in peggioramento anche sulle regioni adriatiche, sugli Appennini (neve a 1600 metri), zone interne del Lazio e infine sulla Sardegna. Nonostante al Sud e sui comparti tirrenici del Centro i termometri riusciranno ancora a mantenere ancora un aspetto più dolce, la tendenza sarà comunque per un lieve abbassamento.

Da domenica poi, ma anche con l’inizio della prossima settimana, l’aria fredda dilagherà in forma più omogenea sul nostro paese.

4 marzo, 2021