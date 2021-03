“Chi è affetto da silicosi sia inserito nell’elenco per l’accesso prioritario al vaccino anti Covid”

Sanità - L'appello del senatore Astorre (Pd) al ministro Speranza

Condividi la notizia:











Roma – “Nell’elenco delle patologie per l’accesso prioritario al vaccino anti Covid – 19 serve inserire, il prima possibile, la malattia polmonare denominata silicosi”. Lo dice il segretario Pd Lazio, membro della commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato, senatore Bruno Astorre.

Il senatore ha presentato un’interrogazione rivolta al ministro della Salute, Roberto Speranza.

“La silicosi – spiega Astorre è una patologia polmonare professionale, conosciuta da tempo, causata dalla inalazione di particelle di diossido di silicone che colpisce particolari categorie di lavoratori, come i minatori, i cavatori, gli addetti alla lavorazione di pietre e gemme.

Per questi motivi – conclude – chiedo al ministro Speranza se e come intende intervenire affinché si possa integrare l’elenco con l’inserimento della silicosi tra le patologie per le quali viene garantita una vaccinazione prioritaria, nonché delle altre malattie che colpiscono duramente chi lavora in ambienti fortemente esposti”.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2021