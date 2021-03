Aggrediva i bambini dell’asilo, catturata poiana dai carabinieri

Catania - Il volatile aveva ferito un piccolo - Provvidenziale l'intervento di un militare esperto falconiere

Catania – Per giorni ha seminato il panico tra i piccoli alunni di un asilo ad Aci Castello, nel Catanese, attaccandoli e aggredendoli vicino alla scuola, poiana catturata dai carabinieri.

A mettere fine all’incubo un militare esperto falconiere. Il volatile avrebbe ferito un bambino alla guancia e alla fronte.

Carabiniere cattura esemplare di Poiana di Harris che aveva attaccato dei bambini di un asilo ad Aci Castello (CT): si invita chi detiene animali esotici ad un maggiore senso di responsabilità poiché la loro immissione in natura potrebbe creare danni alla biodiversità. pic.twitter.com/cc1ghoD8co — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) March 18, 2021

L’animale, un esemplare di Poiana di Harris originario del continente americano, è una femmina di circa 8-10 anni e gode di ottima salute. Già da tempo si era ambientato nella zona, costruendo il suo nido su una palma vicina, riuscendo a cacciare e perdendo quasi tutte le abitudini della cattività. Potrebbe essere fuggito al suo proprietario o essere abbandonato. Al momento è in affido a un centro specialistico.

Sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Carabinieri Cites di Catania per risalire al proprietario che se, come sembra, non abbia presentato denuncia di furto o smarrimento, verrà denunciato per abbandono di animali.

18 marzo, 2021