Ai domiciliari per furto d’auto esce di casa: finisce in carcere

Rieti - Carabinieri - Più volte ha violato la prescrizione che gli era stata imposta

Rieti – Viola la prescrizione dei domiciliari, arrestato va in carcere.

“I carabinieri della stazione di Contigliano hanno arrestato F.R., cinquantenne di Monte San Giovanni in Sabina – si legge in una nota dei carabinieri – dando, così, esecuzione a decreto di sospensione provvisoria di misura alternativa e ripristino della detenzione in carcere, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Viterbo.

L’uomo, arrestato nella flagranza di un furto d’auto, nel maggio del 2018 da personale della polizia stradale di Rieti, stava scontando, dal mese di dicembre, la detenzione domiciliare a Monte San Giovanni.

A seguito delle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare, accertate e segnalate all’autorità giudiziaria dai militari della stazione di Contigliano, l’uomo, ora, è stato portato nel carcere di Rieti”.

30 marzo, 2021