Airbnb, Viterbo al quarto posto tra le destinazioni ricercate in Italia per la prossima estate

Turismo - Secondo un'indagine del Sole 24 ore

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Viterbo al quarto posto nella classifica stilata da Airbnb tra le mete di tendenza per la prossima estate.

La notizia è stata pubblicata da Il Sole 24 Ore lo scorso 10 marzo, a firma di Gianni Rusconi. A comunicarlo è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis: “Airbnb, nel suo recente studio che riguarda anche le principali mete turistiche, ha svelato la classifica delle destinazioni di tendenza per la prossima estate, basata sulle località che hanno riscontrato, negli ultimi due mesi, una maggior crescita del numero di ricerche rispetto allo scorso anno. In testa, al primo e secondo posto Liscia di Vacca e Isola Rossa in Sardegna, al terzo posto Santa Cruz de Tenerife, Canarie (Spagna) e subito dopo Viterbo.

Un bel servizio sulla ripartenza del settore turistico, sulle nuove modalità del viaggiare in tempo di pandemia, sulla sicurezza dei luoghi di accoglienza, sulle priorità individuate dagli utenti come essenziali nella scelta della destinazione. Dobbiamo pensare al futuro, soprattutto in questo momento, e immaginare come farci trovare pronti. Viterbo è al quarto posto della classifica che identifica i primi 10 luoghi con maggiore appeal sul territorio nazionale e non solo. Un bel risultato. Ora dobbiamo, tutti insieme, amministrazione comunale e imprese del settore, continuare a lavorare per migliorare la qualità della nostra offerta“.

Dopo Viterbo queste le altre mete più ricercate in quest’ultimo periodo secondo Airbnb: al quinto e al sesto posto Montepulciano e Pienza in Toscana, ancora la Spagna con Lanzarote al settimo posto, Sori in Liguria, Villasimius in Sardegna e al decimo posto Padenghe sul Garda in Lombardia.

15 marzo, 2021