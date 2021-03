Viterbo - Per la diffida inviata dal comune al consorzio Apea - Chiesta seduta di consiglio straordinaria dall'opposizione

Condividi la notizia:











Viterbo – Al Poggino finanziamenti a rischio. Gli imprenditori che fanno parte del consorzio Apea sono in difficoltà.

Una diffida fatta recapitare al presidente del consorzio da parte dell’amministrazione comunale ha di fatto bloccato l’attività. L’Apea (area produttiva ecologicamente attrezzata) è nato nel 2018, tra imprese del Poggino e Ciprovit, insieme a palazzo dei Priori.

Tra i progetti lanciati nella sala del consiglio alla presentazione, togliere l’amianto, sostituendo i pannelli con quelli solari, possibilmente, insieme alla presentazione di progetti che avrebbero dato accesso a finanziamenti. Puntando su risparmio energetico, banda larga e recupero materiali di scarto.

Un modo per trovare risorse in una zona industriale, artigianale e commerciale del capoluogo che in quanto a fondi non ne ha mai ricevuti troppi. Anzi.

In una delle ultime sedute di consiglio, però, Alvaro Ricci è venuto a conoscenza della diffida firmata dal sindaco Arena. Per “Lacune che devono essere riviste, i legali hanno revisionato la procedura”. Così il primo cittadino ha spiegato.

Una situazione non semplice, si rischia di perdere stanziamenti. Alcuni, regionali, hanno scadenza a breve. Per capire il da farsi e anche in fretta, ieri mattina in conferenza dei capigruppo l’opposizione ha depositato la richiesta di un consiglio comunale straordinario su Apea.

In particolare per comprendere i termini della diffida inviata da palazzo dei Priori. “Quello che vorremmo riaffermare – spiega Alvaro Ricci (Pd) – è la volontà indicata dalla precedente consigliatura”. Far decollare il consorzio. Salvo aggiustamenti. “Eventualmente, se necessario, chiarire alcuni aspetti, apportando eventuali modifiche.

Non si può perdere tempo e pregiudicare importanti risorse che la regione sta mettendo a disposizione sul tema della aree produttive ecologicamente attrezzate”.

La data del consiglio è da stabilire, mentre si sa già che il 25 marzo ne è previsto uno full immersion, dalla mattina alla sera.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021