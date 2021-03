Al via la valutazione dell’Ema sul vaccino russo Sputnik

Coronavirus - Efficacia, sicurezza e qualità del siero al vaglio dell’Agenzia europea del farmaco

Condividi la notizia:











Amsterdam – L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via alla valutazione del vaccino russo Sputnik V contro il Covid analizzando la conformità del prodotto ai consueti standard Ue di efficacia, sicurezza e qualità.

Vaccino anti-Covid

Una valutazione che dovrebbe procedere abbastanza speditamente come scrive la stessa Ema in una nota:”Sebbene l’Ema non sia in grado di prevedere le tempistiche generali, dovrebbe richiedere meno tempo del solito per valutare un’eventuale domanda a causa del lavoro svolto durante la revisione progressiva”.

Nel comunicato si specifica anche che a presentare domanda per l’Ue sarebbe stata la filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. Sarà la stessa agenzia europea, inoltre, a comunicare quando sarà presentata la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino.

Condividi la notizia:











4 marzo, 2021