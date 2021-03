Al via la vendita di uova di Pasqua Uici

Viterbo - Iniziata così la campagna di autofinanziamento

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Viterbo ha iniziato la campagna di autofinanziamento attraverso la vendita delle Uova di Pasqua.

Con questa iniziativa l’associazione può continuare a garantire i servizi di accompagnamento ai soci ed è per questo che abbiamo bisogno del sostegno di tutti!! Chi vorrà potrà effettuare una donazione di 10 euro corrispondente al costo di un uovo e potrà scegliere se ritirarlo presso il nostro ufficio sito in Viterbo – Via F. Molini n. 13/b, , oppure lasciarlo alla sezione che lo destinerà ad una o più case famiglia del territorio.

Le uova, prodotte artigianalmente, hanno un peso di 300 grammi e sono disponibili al latte o fondente.

Dato che questa associazione sta attraversando un periodo di grave difficoltà economica saremo grati a tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa.

Chi volesse fare una prenotazione può inviare un sms al numero 393 5826621 o una mail al seguente indirizzo: uicvt@uici.it.

Qui di seguito riportiamo gli estremi da utilizzare per versamenti bancari o postali:

Iban: IT 91 S 08931 14505 0000 20896742 Banca Lazio Nord Agenzia Via Polidori – Viterbo

C/C postale n. 12572012 intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Via F. Molini n. 11/b – Viterbo.

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci vorranno sostenere.

Elena Dominici

Presidente territoriale Uici Viterbo

8 marzo, 2021