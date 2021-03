Al via lavori alla pavimentazione di via San Lorenzo

Viterbo - Comune - Mercoledì 24 marzo, dalle 7

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sistemazione e sigillatura delle pavimentazioni speciali di via San Lorenzo, al via i lavori mercoledì 24 marzo, a partire dalle 7.

Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici e al centro storico Laura Allegrini, che spiega: “Domani avranno inizio i lavori. Abbiamo approfittato di questi giorni di zona rossa e di chiusura delle maggior parte delle attività commerciali per arrecare il minor disagio. Si tratta di lavori di pronto intervento di sistemazione e di sigillatura delle pavimentazioni”.

Viterbo – L’assessora Laura Allegrini

L’assessora Allegrini si addentra poi nel dettaglio dei provvedimenti riguardanti la viabilità, disposti con apposita ordinanza del settore Lavori pubblici (ord. n. 133 del 19/3/2021) e precisa: “I lavori saranno realizzati per fasi successive, per ciascuna delle quali si renderà necessario apportare modifiche alla viabilità. I provvedimenti saranno portati di volta in volta a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della relativa segnaletica, collocata dalla ditta appaltatrice almeno 48 ore prima dell’intervento.

Sarà istituito in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra i numeri civici 53 e 57 e l’intersezione tra la stessa via San Lorenzo con piazza del Gesù, il divieto di sosta con rimozione forzata, nonché il divieto di circolazione.

Sarà consentito il traffico pedonale ai residenti e agli intestatari dei passi carrabili presenti su detta via. Sempre in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra via Chigi e piazza del Plebiscito, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, il traffico veicolare sarà nei due sensi di marcia, l’accesso sarà consentito al traffico pedonale e veicolare ai residenti e agli intestatari dei passi carrabili presenti in tale tratto.

Sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con via Chigi e il numero civico 53 di via San Lorenzo, con il traffico locale nei due sensi riservato ai residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su detta via, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali.

Stesso provvedimento anche nel tratto compreso tra il civico 57 di via San Lorenzo e via Cardinal La Fontaine, ovvero divieto di circolazione e di sosta, con il traffico locale nei due sensi riservato ai residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su via San Lorenzo, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali”.

Comune di Viterbo

23 marzo, 2021