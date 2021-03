Albero crolla a Fabrica di Roma

Cronaca - Chiuso il traffico in località Iello - Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Fabrica di Roma – Cade albero a Fabrica di Roma, chiusa strada in località Iello.

In tarda mattina una pianta è caduta in una strada secondaria di Fabrica di Roma, nei pressi di una casa di cura.

Non si sa ancora cosa abbia provocato il crollo della pianta, ma nel cadere si sarebbe portata via anche un pezzo di terreno.

Fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi in quel momento e nessuna macchina stava passando.

Località Iello, al momento, è chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco di tagliare la pianta e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

9 marzo, 2021