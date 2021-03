“Alessandro Di Priamo nuovo presidente della Fidal”

Sport - Atletica - Viterbo - L'assessore Marco De Carolis e il consigliere Matteo Achilli: "Saprà fare bene alla guida della federazione"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Congratulazioni al neo presidente provinciale Fidal Alessandro Di Priamo, dallo scorso sabato alla guida del comitato viterbese della Federazione italiana di atletica leggera.

Eccellenza nel mondo sportivo, ex campione mondiale di maratona master, ormai da tanti anni nostro concittadino, impegnato da sempre in ambito sportivo, sia come atleta e sia come tecnico.

Un uomo di sport a tutto tondo con la grande passione per l’atletica. Siamo certi saprà dare un grande valore aggiunto a livello sportivo, e anche sociale, a una disciplina particolarmente seguita e apprezzata, proseguendo sulla scia del grande lavoro portato avanti in tanti anni dal suo predecessore Sergio Burratti.

Al neo presidente Di Priamo e al nuovo consiglio provinciale Fidal i migliori auguri di buon lavoro.

Marco De Carolis

Assessore allo sport

Matteo Achilli

Consigliere comunale delegato ai rapporti con le società e le associazioni sportive

1 marzo, 2021