Alimentazione funzionale per rimanere in forma (anche) in quarantena

Viterbo – sponsorizzato – In “zona rossa” il cibo è l’unico estraneo alla nostra famiglia che possiamo portare in casa e più che mai dobbiamo volgere questo a nostro vantaggio. Lo stile di vita alimentare è uno dei più importanti determinanti della salute ma può diventare anche un fattore di rischio per le malattie quando la dieta è sbilanciata.

Sfruttiamo al meglio questo periodo di restrizioni per prenderci cura della nostra alimentazione e, di conseguenza, della nostra salute. Cerchiamo di scegliere, quotidianamente, degli alimenti salutari e di adottare dei comportamenti alimentari corretti.

Di seguito, la dottoressa Gemma Moscioni, biologa nutrizionista del centro medico Santa Rosa, fornisce alcuni consigli riguardanti la giusta scelta degli alimenti da portare sulle nostre tavole.

I pasti: cena e pranzo. Possiamo scegliere in prevalenza dei carboidrati, sempre combinati in modo funzionale e per il secondo maggiori proteine. La scelta giusta è quella di avere nelle nostre dispense riso o pasta, prevalentemente integrali, farro o orzo ma anche legumi secchi.

Come proteine possiamo scegliere uova, pesce prevalentemente azzurro e ricco di omega-3, anche surgelato, carne bianca che possiamo anche congelare. Non bisogna mai trascurare la nostra dose di frutta e verdura, fondamentale per la salute cardiovascolare.

Diversi studi sui fattori di rischio cardiovascolare, dimostrano che l’assunzione ottimale di frutta corrisponde a 300 grammi al giorno e quella di verdura a 400 grammi al giorno (legumi compresi). In questo modo si potrebbe ridurre drasticamente il numero dei decessi dovuti a infarti e ictus.

Ulteriori alimenti fondamentali e da tenere nella nostra dispensa sono sicuramente olio extravergine di oliva e formaggio stagionato, uova e pesce azzurro (acciuga, tonno, sgombro, sardina), buone fonti di vitamina D; in questo momento ne possiamo essere carenti, poiché meno esposti alla luce solare (indispensabile per la sua formazione).

Evitiamo di esagerare con insaccati, prodotti sotto vuoto o in scatola, questi sono infatti ricchi di sale. Sperimentiamo nuove ricette, nuove cotture e, soprattutto, nuove spezie ed aromi, in modo tale da ridurre il quantitativo del nostro più grande nemico: il sale!

Gli spuntini. Tra un pasto ed il successivo, si può optare per il consumo di frutta secca, la quale apporta numerosi benefici per il corpo: riduce il colesterolo cattivo, protegge da patologie cardiovascolari, contrasta i radicali liberi e apporta molti minerali e vitamine. Insieme a questa può essere consumato anche uno yogurt bianco magro o un frutto fresco.

Idratatevi bene, utilizzando anche tisane, decotti ed infusi.

Cogliamo questo periodo di restrizioni per prenderci cura di noi e della nostra alimentazione. Facciamo scelte sagge per il nostro organismo, occupiamoci di lui.

Al centro medico Santa Rosa, l’ambulatorio specialistico dedicato alla nutrizione offre soluzioni personalizzate per ogni paziente, fornendo spunti non solo per diete ma per una vera e propria educazione alimentare.

Per prenotare una visita o per ricevere ulteriori informazioni si può chiamare lo 07611701531 o visitare il sito www.centromedicosantarosa.it

Il centro medico Santa Rosa si trova a Viterbo, in via Friuli 18. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.

Direttore sanitario dott. Cesare Palombi

Determinazione n. 401841 del 24/02/2020 della Regione Lazio

29 marzo, 2021