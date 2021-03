“Alla Tuscia quasi 6 milioni per gli interventi sulle scuole secondarie di secondo grado”

Viterbo - Lo annuncia il deputato 5 stelle Gabriele Lorenzoni: "Ci auguriamo che il presidente della Provincia li spenda bene e si ricordi della provenienza quando taglierà il nastro"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’operato del governo Conte 2 con la ministra Azzolina continua ad apportare i suoi benefici per gli edifici scolastici, dopo aver finanziato gli interventi per l’edilizia leggera la scorsa estate.

Gabriele Lorenzoni

E’ stato promulgato dall’attuale ministro dell’Istruzione il decreto di riparto della somma complessiva pari a 1.125.000.000 euro di cui all’art 48 del cosiddetto “Decreto Agosto” in favore di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

Alla provincia di Viterbo sono destinati sulla base della popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado e del numero dei relativi edifici quasi 6 milioni di euro.

Entro 30 giorni a far data dal 10 marzo la provincia deve presentare l’elenco degli interventi che intende realizzare tra i seguenti: interventi inseriti nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020; interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Ora ci auguriamo che il presidente della Provincia spenda bene questi soldi e si ricordi della provenienza quando taglierà il nastro.

Gabriele Lorenzoni

Deputato Movimento 5 stelle

Circoscrizione Lazio II

V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

15 marzo, 2021