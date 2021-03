“Ambiente, puntiamo su investimenti verdi per bilancio green”

Roma - Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio, sulla manifestazione "Earth hour" di domani

Roma – “Tutta la nostra programmazione economica e finanziaria dovrà puntare sugli investimenti verdi così come la politica fiscale e amministrativa: questo vale per la regione Lazio, la prima in Italia ad essersi dotata di un assessorato alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale, così come per tutte le Istituzioni che, a vari livelli, sono chiamate a farsi garanti del processo di riconversione in chiave sostenibile del nostro sistema paese, della nostra economia e delle nostre filiere produttive. Un promemoria per il prossimo Collegato al bilancio e per i futuri provvedimenti”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio.

“Entro il 2050 – prosegue Lombardi – dovremo riuscire ad azzerare le emissioni inquinanti se vogliamo contrastare il cambiamento climatico e le sue conseguenze drammatiche su ecosistemi ed esseri umani, dalle inondazioni alla perdita di biodiversità e risorse naturali. Un’urgenza che ci viene indicata dagli obiettivi Ue ma che ci viene imposta anche dalle linee guida che l’Italia dovrà rispettare per l’uso dei fondi europei del Recovery fund, che vertono appunto su ambiente e digitalizzazione; settori che, secondo recenti stime di Unioncamere-Anpal, potranno produrre complessivamente fino a circa 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro.

Dobbiamo essere attori del cambiamento dando il buon esempio e sensibilizzare quante più persone possibili. Iniziative internazionali come ‘Earth Hour – L’0ra della Terra’, organizzata dal Wwf in 190 paesi del mondo e che in Italia si svolge domani sera, sabato 27 marzo, dalle 20,30 alle 21,30, sono un’occasione proprio per incentivare una mobilitazione globale verso la Transizione ecologica. Per questo come regione Lazio aderiamo spegnendo per un’ora le nostre 219 sedi istituzionali sparse su tutto il territorio regionale. Un gesto simbolico che equivale alla riduzione di circa 2 tonnellate di Co2. Nello specifico il Lazio emette circa 35mila tonnellate di gas serra ogni anno. Per centrare gli obiettivi europei, nel 2030 la nostra dovrà ridurre le emissioni di almeno 19mila tonnellate ogni anno”.

26 marzo, 2021