“Amelia – Orte, una strada in cattive condizioni e gestita male”

Interviene Alessandro Santini della Lega del comprensorio Amerino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Lega del comprensorio Amerino porta alla ribalta la situazione di un’altra importante arteria provinciale, la Sp. 8 che collega Amelia ad Orte.

“Chi percorre questa strada non può non notare la sua incuria e la sua mancata manutenzione: avvallamenti, asfalto mal rappezzato e buche, che rendono sicuramente poco agevole, piacevole e tranquilla la vita di chi la percorre ogni giorno”.

Con questa nota il referente della Lega comprensorio Amerino, Alessandro Santini commenta la condizione della Sp8 che collega Amelia ad Orte.

“I residenti chiedono spiegazioni – afferma Santini- e si interrogano sul perché in questa porzione di territorio non si possa viaggiare come si dovrebbe.

La carenza o l’inadeguatezza della manutenzione da parte della provincia di Terni a guida Pd, per quanto riguarda alcune strade dell’amerino, è stata riscontrata e segnalata più volte. E tutte le volte ci domandiamo come mai, questa parte di cittadini dell’Umbria del sud, deve essere discriminata e non avere delle vie di comunicazione degne di questo nome”.

“La questione delle nostre strade è conosciuta – continua la nota – ed è resa ancora più evidente e riscontrabile nei territori di confine, dove la disparità di trattamento è notevole.

Chiediamo un intervento da parte della provincia, che garantisca il transito in maniera adeguata su questa arteria che, sottolineiamo, è l’unica diretta che collega Amelia ad Orte.

Per gli amerini, oltre ad essere la via più corta per arrivare nella cittadina laziale, per raggiungere quindi la stazione, l’Autostrada, tanti altri servizi e, per molti, il lavoro, è anche una strada simbolica, paesaggisticamente rilevante, dove ci sono tante attività turistiche del settore eno-gastronomico ed aziende agrituristiche”.

“Auspichiamo inoltre – conclude il leghista- che non sia un intervento una tantum e fine a se stesso, ma che si proceda anche alla gestione e ad una manutenzione costante e duratura dell’arteria, per renderla più fruibile”.

Lega comprensorio Amerino

12 marzo, 2021