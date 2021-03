Anche palazzo dei Priori è stato gettato alle ortiche…

Ripartiamo da San Pellegrino - Segni evidenti di degrado anche lungo la balconata che si affaccia sul cortile - FOTO

di Daniele Camilli

Il sarcofago di palazzo dei Priori

Viterbo – Palazzo dei Priori, pure lui gettato alle ortiche. Come quasi tutto il centro storico. Viterbo, mal comune, mezzo gaudio? Fatto sta che anche nel cortile dove s’affaccia l’amministrazione comunale l’ortica regna sovrana. La pianta che pizzica. Al punto da fare da cornice a un sarcofago etrusco, così come al grosso dei reperti archeologici disposti ai lati della piazzetta dove c’è la fontana del palazzo. XV secolo. A completare il tutto, la muffa del muro di sinistra che dà sul giardino sottostante.

Ortica presente un po’ ovunque nel centro storico, in particolar modo nella parte a ridosso di Corso Italia e via Mazzini. Col caldo, la pioggia e l’incuria ha ormai superato abbondantemente gli scalini di accesso ai portoni delle case. Come successo in via Bussi e via fontanella del Suffragio.

Viterbo – L’ingresso del cortile di palazzo dei Priori

Sempre nel cortile, segni evidenti di degrado lungo tutta la balconata del palazzo, muffe e melma. Infine, i cavi elettrici. Immancabili, anche qui. A deturpare quel poco che resta.

Daniele Camilli

Fotogallery: L’ortica di palazzo dei Priori

17 marzo, 2021