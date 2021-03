Ancora calcinacci giù dal Metropolitan, solo transenne e nessun intervento

Viterbo - A un mese dalla messa in sicurezza dei vigili del fuoco e della polizia locale niente è ancora stato fatto e i residenti iniziano a essere insofferenti

Viterbo – (e.c.) – “Queste transenne per quanto ancora dovranno rimanere?”. Se lo chiedono in molti dei cittadini che vivono tra via del Pavone, via Orioli e via della Casaccia.

Viterbo – Calcinacci giù dal cinema Metropolitan

Se lo chiedono, in realtà, dal giorno in cui sono state messe, il 26 febbraio (più di un mese fa) quando pezzi di intonaco del cinema sono crollati da ogni lato.

Se lo sono chiesto quasi prevedendo e aspettandosi che le transenne sarebbero diventate “decorative” e parte integrante del paesaggio urbano della zona.

Viterbo – Calcinacci giù dal cinema Metropolitan

D’altronde sembra essere diventata buona abitudine a Viterbo quella di fare allestire cantieri o mettere transenne a tempo indeterminato. Che si tratti di lavori o recinzioni per coprire buche, spesso tutto rimane fermo a metà.

Nel frattempo il cinema Metropolitan continua letteralmente a cadere a pezzi, i calcinacci continuano a venire giù da ogni lato della struttura e nessuno sta intervenendo.

Addirittura, sul lato di via della Casaccia, alcuni dei calcinacci cadono su una tettoia più in basso già gravemente danneggiata andando a peggiorare la situazione.

30 marzo, 2021