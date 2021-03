Anniversario dell’unità d’Italia, Fico: “il Risorgimento è un bagaglio prezioso che deve ispirarci ancora oggi”

Roberto Fico

“Le energie morali, culturali e civili che animarono il Risorgimento costituiscono un patrimonio di valori che ha accompagnato la storia del nostro paese. È un bagaglio prezioso che deve continuare a ispirarci ancora oggi, anche ai fini della partecipazione della nostra nazione al processo di integrazione europea che ha assicurato all’Italia ed altri stati e popoli del continente pace e prosperità”.

“Sappiamo al tempo stesso che molto resta da fare per garantire la reale coesione tra le varie parti del nostro paese. Permangono – e in alcuni casi si sono addirittura aggravate – diseguaglianze territoriali, economiche e sociali. L’impegno primario deve dunque essere quello di adoperarsi per superare questi divari inaccettabili che minano il senso di comunità alla radice e soffocano lo sviluppo del nostro paese. Per farlo abbiamo l’occasione imperdibile di un piano nazionale di ripresa e resilienza, che deve puntare a far ripartire il paese annullando le disparità tra i vari territori”.