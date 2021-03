Antonello Venditti: “Ho fatto AstraZeneca, il vaccino proletario”

Salute - Il cantautore romano: “Vi voglio confortare, l'organizzazione è stata perfetta”

Condividi la notizia:











Roma – “Ho fatto AstraZeneca, il vaccino proletario”. Così il cantante Antonello Venditti ha raccontato ai propri fan con una diretta su Facebook la sua esperienza di vaccinazione.

“Sono di ritorno dalla Nuvola di Fuksas perché mi sono vaccinato: non vi ho detto nulla però adesso ve lo posso dire – ha raccontato il cantautore romano -. Quando sono arrivato mi sono ricordato di quando ho inaugurato la struttura insieme al grande maestro, l’architetto Fuksas, e ho riflettuto sulle cose della vita perché la Nuvola era concepita come un trionfo all’ingegno italiano nel mondo. Sarebbe dovuta servire a concerti, banchetti, cose di tutti i tipi e adesso è stata convertita, e mi pare sia una cosa bellissima che un’opera d’arte possa convertirsi a utilità per una collettività”.

Antonello Venditti

“Prima di fare Astrazeneca ci ho pensato un sacco – ha spiegato Venditti – E dopo ho detto: voglio fare questo vaccino proletario. Perché è giusto farlo, e in effetti credo sia addirittura quello che funzionerà meglio per tutti noi, perché costa poco. Non so se ci azzecco o no…ma comunque io l’ho fatto da mezz’ora, e l’organizzazione è stata perfetta”.

“Vi voglio confortare – ha concluso il cantautore -. Speriamo di sviluppare gli anticorpi e preghiamo tutti insieme per tornare a cantare. Viva tutti i vaccini del mondo, fate quello che vi pare, ma vaccinatevi, almeno ci potremo divertire e tornare a riabbracciare tra di noi nella vita… In quella che si chiama ancora vita e che molti pensano sia infinita”.

Condividi la notizia:











30 marzo, 2021