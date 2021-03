Ants, l’esordio è sabato a Rieti

Sport - Basket - Serie B - Le ragazze di coach Scaramuccia tornano in campo per la prima giornata di campionato

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo lunghi mesi di incertezza circa la ripresa della stagione agonistica, con i campionati fermi per l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, si appresta finalmente a partire il campionato di serie B di basket femminile, con le ragazze della pallacanestro Ants di Carlo Scaramuccia che faranno il loro esordio stagionale in questo sabato 6 marzo sul parquet di Rieti.

La formula è stata profondamente rinnovata e prevede la disputa di tre gironi da quattro squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno. Al termine di questa prima fase, le ultime due classificate dei tre gironi (sei squadre in totale) andranno a disputare la Poule retrocessione per evitare di occupare uno dei due posti che condannano alla caduta in serie C, le prime due classificate invece andranno a disputare la poule promozione che permetterà alle due squadre migliori di accedere agli spareggi per approdare in serie A2.

Il calendario delle Ants, dopo l’esordio di questo sabato a Rieti, prevede come seconda uscita il match casalingo di sabato 13 marzo, alle ore 19, contro la Stella azzurra mentre il primo mini girone si chiuderà domenica 21 marzo con la trasferta contro Basket Roma. A seguire ci saranno il match del 27 marzo, in casa contro Rieti, la trasferta del 10 aprile a Roma contro Stella azzurra e la chiusura il 17 aprile, ancora al Palamalè, contro Basket Roma.

Le gare si disputeranno tutte a porte chiuse ma saranno trasmesse in diretta streaming attraverso il profilo social della pallacanestro Ants su Facebook.

4 marzo, 2021