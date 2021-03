Apre un nuovo supermercato a Piansano

Economia - Tigre Amico del gruppo Gabrielli è l’undicesimo a Viterbo e provincia

Piansano – Riceviamo e pubblichiamo – Inaugurato giovedì 25 marzo, in via S. Lucia Burlini a Piansano, il nuovo punto vendita affiliato “Tigre Amico” del Gruppo Gabrielli, l’undicesimo a Viterbo e provincia.

All’interno della struttura, che occupa complessivamente una superficie di 350 metri quadrati, lavoreranno sei addetti: il supermercato disporrà di 4.960 referenze food e 990 “no food” e sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 16 alle 19,30, domenica dalle 9 alle 13.

“Consolidiamo la nostra presenza in provincia di Viterbo – ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo Gabrielli, Barbara Gabrielli – con un punto vendita a Piansano, che siamo certi possa diventare ben presto, come sempre accade, un punto di riferimento per i clienti, offrendo qualità e servizi unici”.

25 marzo, 2021