Arbitri, aggiornamento tecnico con Giovanni Baccini

Il guardalinee di serie A ha partecipato in streaming alla riunione organizzata dalla sezione Aia di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri, mercoledì 17 marzo 2021, si è svolta in modalità virtuale una riunione tecnica degli arbitri viterbesi con Giovanni Baccini, assistente arbitrale della sezione Aia di Conegliano Veneto.

Dopo il saluto iniziale, il vice presidente sezionale Pasquale Autunno ha descritto la carriera del prestigioso ospite che all’età di 15 anni ha frequentato il corso per diventare direttore di gara, arbitrando la sua prima partita nel 2000. Nel 2011 è transitato nel ruolo degli assistenti arbitrali e nel 2016 ha esordito in serie A nella partita Chievo-Bologna.

Non ha voluto mancare all’appuntamento il presidente del comitato regionale Arbitri, che ha salutato tutti i colleghi. “Anche se in modalità on line – ha detto Giulio Dobosz – è bello potersi confrontare con un collega di serie A”.

Molto interessante e articolata la lezione tenuta da Baccini che ha analizzato vari aspetti: l’approccio alla gara, la postura e la corsa, l’attenzione per le rimesse dalla linea laterale, l’allineamento dell’assistente con l’ultimo difensore, la collaborazione con il direttore di gara e la corretta valutazione del fuorigioco.

“Occorre il massimo impegno, sia nell’arbitraggio che nella vita – ha esordito Baccini – bisogna crederci sempre, perché è solo credendoci che si raggiungono i massimi livelli. E solo se mi impegno posso crederci. Ascoltate con umiltà l’osservatore arbitrale e fate tesoro dei suoi consigli. Non siamo perfetti e lui è lì per aiutarci. L’errore può capitare, ma sicuramente non possiamo sbagliare nel comportamento e dobbiamo mantenere sempre un contegno dignitoso e rispettoso. Ricordate di non snobbare mai una gara che andate a dirigere, di qualsiasi categoria, perché tutte vanno affrontate dando sempre il massimo. Entrate in campo con determinazione e grinta.”

Utilizzando dei video, l’assistente arbitrale di serie A ha mostrato ai colleghi alcune azioni di gara e ha fatto notare gli errori di valutazione e le decisioni corrette. “Concentratevi sulla partita fin dalla fase di riscaldamento – ha detto Giovanni Baccini – a volte in una manciata di minuti, anche in quelli iniziali, accadono episodi di gioco che normalmente avvengono durante tutto l’arco della gara. Non abbiate fretta nel prendere delle decisioni, non siate frettolosi.”

La riunione tecnica è stata impreziosita dalla telefonata di saluto del presidente della sezione Aia di Viterbo, Luigi Gasbarri, che si trova temporaneamente ricoverato a causa di un malore e anche se solo telefonicamente ha voluto essere vicino ai suoi ragazzi.

Aia – Associazione italiana arbitri sezione di Viterbo

18 marzo, 2021