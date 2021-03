Arci Viterbo, un dibattito sulla riattivazione sociale di associazioni, i circoli e i centri culturali

Viterbo - Venerdì 19 marzo alle 17,30 in diretta Facebook

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Arci Viterbo promuove un incontro e un dibattito, venerdì 19 marzo alle 17,30 in diretta Facebook, sulle forme di riattivazione sociale e culturale che vedono come protagoniste le associazioni, i circoli e i centri culturali in questa fase difficile caratterizzata da un lato dall’emergenza sanitaria e, dall’altro, dalle difficoltà imposte dalle norme per fronteggiarla.

I circoli e i centri culturali vivono infatti, ormai da un anno, una fase di incertezza strutturale determinata dalle disposizioni anti-Covid che hanno anestetizzato il mondo della cultura e della promozione sociale, eppure molti circoli si sono riconvertiti temporaneamente in esperienze di attivazione solidale dal basso, e hanno affrontato le emergenze sociali, e le nuove povertà, rimanendo punti di riferimento e di ascolto per i bisogni delle persone. Come ha reagito e si è riorganizzato, durante le chiusure anti-Covid, il Terzo Settore e nello specifico quello attivo nella promozione culturale? Come stanno ripensando le organizzazioni sociali il loro ruolo e le forme organizzative in questa fase, e come cambieranno in futuro?

In questo incontro si confronteranno su questi temi Claudio Riccio del circolo Sparwasser di Roma, che recentemente ha convertito i suoi spazi per consentire l’accoglienza dei senza fissa dimora; Gioacchino Piras e Francesca Romana D’Amico di Don’t Panic di Bologna,una rete di associazioni che ha praticato la solidarietà e il mutualismo ideando nuove forme per rispondere al contesto della pandemia; Luca Bosonetto e Alice Graziano di Fooding, un progetto di lotta alla povertà e contrasto allo spreco alimentare, promosso da Arci Torino sul territorio della Città Metropolitana di Torino.

L’incontro è promosso da Arci Viterbo ed è rivolto ai circoli Arci della provincia di Viterbo e aperto ai cittadini e a tutti gli enti del Terzo Settore del territorio.

Partecipano all’incontro: Claudio Riccio, Sparwasser, Roma; Gioacchino Piras e Francesca Romana D’Amico, Don’t Panic, Bologna; Luca Bosonetto e Alice Graziano, Fooding – Arci Torino. Modera Marco Trulli, Arci Viterbo.

L’incontro si svolge nell’ambito di “Frammenti”, progetto promosso da Arci Viterbo, in collaborazione con Il Cosmonauta, Arci Solidarietà Viterbo Onlus, La Poderosa, Lo Tsunami, Arci Servizio Civile Viterbo.

Con il contributo della regione Lazio.

