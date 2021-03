Arriva l’ok dall’Ema: “Astrazeneca è sicuro ed efficace, i benefici sono molto superiori ai rischi”

Amsterdam - L'Agenzia europea del farmaco non ha dubbi sulla validità del vaccino

Amsterdam – L’Ema scaccia via ogni dubbio che è emerso negli ultimi giorni sul vaccino Astrazeneca. “È sicuro ed efficace nel prevenire il Covid, i benefici sono ben superiori ai rischi”, ha affermato la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cook.

“I nostri esperti sono arrivati a una conclusione – ha detto Cook durante la conferenza stampa dell’Ema -. La commissione è arrivata a una conclusione: si tratta di un vaccino efficace. I suoi benefici sono superiori a rischi che si possono sviluppare e il vaccino non è associato a un aumento del rischio generale di eventi tromboembolici”.

Emer Cooke afferma inoltre che verranno eseguiti ulteriori approfondimenti “per capire di più riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca”. Ma i casi di trombosi, come affermato dalla dottoressa Strauss, presidentessa del comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca “sono inferiori” a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. Fino a ieri, ha continuato infatti la dottoressa Straus, sono stati individuati 7 casi di coagulazione intravascolare e 18 di trombosi su quasi 20 milioni di persone vaccinate.

“Il comitato di valutazione dei rischi della farmacovigilanza ha analizzato tutti i casi di coaguli che si sono sviluppati – ha affermato la dottoressa Straus -. Ha lavorato con tutte le risorse a propria disposizione. Questo vaccino è sicuro ed efficace per prevenire il virus, i suoi benefici continuano a essere ben superiori ai rischi. Il comitato ha valutato e discusso tutti i dati delle sperimentazioni cliniche e tutti gli eventi verificati durante la campagna di vaccinazione”.

18 marzo, 2021