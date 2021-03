Arriva il Potenza, per la Viterbese un match delicatissimo

Sport - Calcio - Serie C - La sestultima giornata di campionato corrisponde all'importante scontro per la salvezza diretta: con una vittoria i laziali archivierebbero la pratica in maniera definitiva

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Domenica cruciale per la Viterbese.

Al Rocchi arriva il Potenza, per il sestultimo incontro di campionato che i gialloblù devono provare a vincere a tutti i costi.

L’11esimo posto con 35 punti lascia tranquilli i laziali ma la squadra allenata da Gallo, che si trova alla quintultima piazza della classifica, è a quota 31 e un’eventuale successo esterno riaprirebbe i giochi in maniera pericolosa.

Senza Bensaja e Markic (non convocati per infortunio) ma con Urso al rientro dopo la squalifica, per Taurino c’è quasi tutta la rosa a disposizione (out Cerroni, E. Menghi, Maraolo, Scalera, Tassi e Zanon) e il 4-3-3 di partenza sarà quasi quello standard. Il vertice basso di centrocampo sarà occupato da uno tra Palermo e Sibilia, mentre in attacco, oltre a Murilo e Tounkara, giocherà uno tra Bezziccheri e Simonelli. Al centro della difesa chance dall’inizio per Mbende.

Reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Ternana, i rossoblù stanno attraversando comunque un ottimo momento con sei risultati utili (quattro successi e due pareggi) nelle ultime otto uscite. Con Baclet non al meglio, nel 3-5-2 di partenza gli attaccanti saranno Salvemini e Volpe.

Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le 15. Arbitra Enrico Maggio di Lodi, supportato da Stefano Montagnani di Salerno e Michele Somma di Castellammare di Stabia più il quarto ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari. Nel match di andata, giocato il 6 novembre al Viviani, è finita 3-2 per gli ospiti: ai due gol iniziali di Cianci (passato al Bari) ha risposto la doppietta di Mbende e il gol allo scadere di Simonelli.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Potenza

probabili formazioni

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Adopo, Palermo, Salandria; Simonelli, Tounkara, Murilo.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Bezziccheri, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Rossi, Ammari, M. Menghi, Besea, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Noce, Conson, Gigli; Coccia, Zampa, Bucolo, Ricci, Sepe; Volpe, Salvemini.

Panchina: Santopadre, Panico, Sandri, Romero, Mazzeo, Nigro, Bruzzo, Fontana, Di Livio, Coppola, Di Somma, Cavaliere.

Allenatore: Fabio Gallo.

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi.

Assistenti: Stefano Montagnani di Salerno e Michele Somma di Castellammare di Stabia.

Quarto ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari.

Serie C – girone C

33esima giornata

domenica 27 marzo

Cavese – Catania (sabato)

Bari – Paganese (sabato)

Vibonese – Teramo

Avellino – V. Francavilla

Viterbese – Potenza

Monopoli – Casertana

Bisceglie – Ternana

Turris – Catanzaro

Palermo – Foggia (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 75 30 23 6 1 74:22 52 Avellino 60 29 18 6 5 48:23 25 Catanzaro 54 30 15 9 6 35:26 9 Bari 53 30 15 8 7 45:27 18 Juve Stabia 49 31 14 7 10 39:33 6 Foggia 47 31 13 8 10 33:32 1 Catania 46 30 13 9 8 37:32 5 Teramo 42 30 10 12 8 31:29 2 Casertana 41 30 12 5 13 39:44 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Viterbese 35 30 8 12 10 29:33 -4 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 V. Francavilla 34 31 8 10 13 30:39 -9 Turris 34 30 8 10 12 34:48 -14 Potenza 31 30 8 7 15 30:42 -12 Vibonese 28 30 4 16 10 28:34 -6 Paganese 27 31 6 9 16 23:43 -20 Bisceglie 24 30 5 9 16 24:44 -20 Cavese 16 28 3 7 18 18:39 -21

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Federico Baschirotto, Emmanuel Mbende, Murilo

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri, Toni Markic

28 marzo, 2021