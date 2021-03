In arrivo altre aree di sgambamento e giochi in quelle esistenti

Viterbo - Comune - Il vicesindaco Contardo: "Anche alla Quercia e Ponte dell'Elce"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Aree di sgambamento cani, in arrivo altre e giochi in quelle esistenti.

Quelle realizzate dall’amministrazione comunale nell’ultimo anno a Santa Lucia, Carmine e Santa Barbara, sentendo il vicesindaco Enrico Maria Contardo, hanno riscosso apprezzamenti da chi ha un amico a quattro zampe, che adesso sa dove portare per farlo correre.

Quindi, si va avanti. “Ne sono previste altre – precisa Contardo – a San Martino, in via del Colle, al parco dell’Aeronautica a Bagnaia e grotte Santo Stefano”.

Più in avanti, invece: “Abbiamo in programma di realizzarne pure alla Quercia e Ponte dell’Elce”.

In consiglio comunale, per Patrizia Notaristefano sarebbe utile ai residenti anche la parco in via Puccini. Contardo concorda.

“Intanto – osserva il vicesindaco – nelle varie aree inseriremo vari giochi”. Sempre in tema di giochi, stavolta per bambini, in 16 aree è prevista l’installazione.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2021