Contagi ancora in risalita, 64 in un giorno

Coronavirus - Il bollettino quotidiano della asl di Viterbo

Coronavirus – Il laboratorio di Genetica molecolare dell’ospedale Belcolle di Viterbo

Viterbo – 64 nuovi casi di Coronavirus, 24 guarigioni e una vittima. È il bilancio dell’emergenza Covid nella Tuscia nelle ultime ventiquattr’ore. I risultati degli ultimi test sono stati comunicati, come sempre, entro le 11 dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.



Sul bollettino della asl si legge che “gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 13 a Viterbo, 6 a Canepina, 4 a Civita Castellana, 3 a Bassano Romano, 3 a Caprarola, 3 a Vetralla, 2 ad Acquapendente, 2 a Blera, 2 a Bolsena, 2 a Capranica, 2 a Nepi, 2 a Oriolo Romano, 2 a Orte, 2 a San Lorenzo Nuovo, 2 a Sutri, 2 a Tuscania, 1 a Capodimonte, 1 a Carbognano, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Grotte di Castro, 1 a Ischia di Castro, 1 a Montefiascone, 1 a Ronciglione, 1 a Vallerano, 1 a Vasanello, 1 a Vignanello“.



Quanto alla genesi dei contagi e alle condizioni di salute dei nuovi positivi, la asl spiega che “dei casi odierni, 38 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 26 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio”.



Attivate tutte le misure di prevenzione e protezione dal team operativo Coronavirus della asl, con la collaborazione delle amministrazioni comunali. “In totale – fanno sapere, ancora, dalla Cittadella della salute – alle 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 12mila 49. La asl, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di un paziente ricoverato presso le strutture Covid di Belcolle: un cittadino di 86 anni di Vasanello“.



C’è poi chi si lascia alle spalle l’incubo del Coronavirus. “Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 24 pazienti – prosegue la nota della asl -, residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 6 a Civita Castellana, 3 a Viterbo, 2 a Montefiascone, 2 a Monterosi, 2 a Orte, 1 a Bassano Romano, 1 a Canino, 1 a Capranica, 1 a Nepi, 1 a Ronciglione, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Tarquinia, 1 a Vasanello, 1 a Vejano”.



Sul fronte dei ricoveri il bollettino rende noto che, al momento, “delle persone refertate positive al Coronavirus, 34 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 22 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 14 ricoverate presso la Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 885 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 10mila 713 il numero delle persone negativizzate, 377 sono le persone decedute”.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 112mila 386tamponi, 643 nelle ultime 24 ore. A oggi – conclude il bollettino quotidiano – i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 17mila”.

7 marzo, 2021