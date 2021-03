Associazione nazionale alpini, nuova esercitazione alla Selva

Fabrica di Roma - In azione i nuclei droni, cinofilo, infermieristico e logistico

Fabrica di Roma – (a.c.) – L’associazione nazionale alpini di Roma protagonista ieri mattina alla Selva di Fabrica di Roma con una nuova esercitazione operativa. Si tratta della prima attività di questo genere dopo circa un anno.

“A causa della pandemia – spiega il responsabile dell’unità logistica Luciano Corsi – non abbiamo potuto pianificare eventi di formazione per molto tempo. Fortunatamente ieri siamo riusciti a radunare circa 25 persone, tra cui diversi nuovi associati, per riprendere le attività. Ci tenevamo, anche perché nel 2021 ricorre il centenario della fondazione della sezione di Roma dell’Associazione nazionale alpini”.

Protagonisti quattro diversi nuclei operativi: droni, infermieristico, cinofilo e logistico. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle normative anti-Covid. “Un ringraziamento particolare – aggiunge Corsi – va alla trattoria da Antonella, che ha messo a disposizione il pranzo da asporto per tutti i presenti”.

La sezione di Roma dell’Associazione nazionale alpini è presieduta Alessandro Federici, mentre il responsabile dell’area protezione civile è Federico Fux.

8 marzo, 2021