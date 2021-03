Cronaca - L'annuncio del sindaco Luca Profili: "Siamo l'unico comune in Italia"

Bagnoregio – Assorbenti gratis, Bagnoregio rimborsa la spesa alle donne. “Diventerà – spiega il sindaco Luca Profili – il primo e unico comune in Italia ad abbattere totalmente il costo degli assorbenti. Speriamo che questo provvedimento sia utile a estendere parzialmente o totalmente benefici come questo anche a livello nazionale”.

L’annuncio di Profili viene a pochi giorni dall’8 marzo. “Quest’anno a Bagnoregio ci sarà una ragione più concreta per festeggiare la festa delle donne. Su proposta della componente femminile dell’amministrazione comunale, nel prossimo bilancio saranno previste infatti le risorse necessarie a coprire le spese per l’acquisto degli assorbenti igienici per tutte le donne residenti nel nostro comune che ne faranno richiesta.

La cifra prevista – continua Profili – sarà di 50 euro, calcolata sulla spesa media annua che una donna è costretta a sostenere. Come tutti sappiamo, c’è una grande discussione sulla ‘tampon tax’, già abolita in qualche comune e stato nazionale. Noi faremo di più, coprendo non l’Iva, ma restituendo alle donne la totalità della spesa annua”.

5 marzo, 2021