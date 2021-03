“AstraZeneca sicuro ed efficace, non c’è aumento di rischio trombosi”

Coronavirus - Protettivo al 100% sulla malattia grave - I risultati della sperimentazione del vaccino negli Usa

New York – Il vaccino Oxford-AstraZeneca è sicuro. Lo dicono i risultati della tanto attesa sperimentazione negli Stati Uniti ora disponibili.

Secondo quanto riporta la Bbc il vaccino è risultato efficace al 79% nell’arresto della malattia da Covid sintomatica e al 100% nel prevenire che le persone si ammalino gravemente. Nel corso della sperimentazione, che ha coinvolto oltre 32mila volontari – lo studio ha avuto una randomizzazione 2:1 del vaccino al placebo -, non sono stati constatati problemi per quanto riguarda i coaguli di sangue.

Vaccino anti-Covid AstraZeneca

Nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l’efficacia del vaccino è stata pari all’80%. Il vaccino, prosegue lo studio, è stato ben tollerato e il comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati, il DSMB, non ha identificato problemi di sicurezza relativi al vaccino.

Il DSMB ha inoltre condotto una revisione specifica degli eventi trombotici e della trombosi del seno venoso cerebrale con l’assistenza di un neurologo indipendente: la sperimentazione non ha riscontrato un aumento del rischio di trombosi o eventi caratterizzati da trombosi tra i 21.583 partecipanti che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino.

“Questi risultati riconfermano i risultati precedenti in tutte le popolazioni adulte, ma è entusiasmante vedere risultati di efficacia simili nelle persone di età superiore ai 65 anni per la prima volta – ha dichiarato Ann Falsey, Professore di Medicina dell’University of Rochester School of Medicine degli Stati Uniti e co-lead Principal Investigator per lo studio -. Questa analisi convalida il vaccino AstraZeneca Covid-19 come un’opzione di vaccinazione aggiuntiva necessaria, offrendo la certezza che gli adulti di tutte le età possono beneficiare della protezione contro il virus”.

22 marzo, 2021