Sport - Nelle gare di Campi Bisenzio conquistato il 2 posto nella graduatoria regionale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Straordinaria la prestazione offerta dai ragazzi dell’At running ai campionati italiani di corsa campestre, disputati domenica 14 marzo a Campi Bisenzio.

Con una prestazione maiuscola, già dimostrata, anche nelle fasi di qualificazione con la conquista del 2 posto nella graduatoria regionale del Lazio dove si è ottenuto il pass per le finali nazionali.

I ragazzi del team ortano At Running

Nonostante le molte defezioni che hanno caratterizzato questo inizio di stagione, i ragazzi del team ortano hanno conquistato uno straordinario 27 posto assoluto come società oltre ad esser diventata la prima squadra nel Lazio.

Felicissimo del risultato ottenuto il presidente Antonio Tiratterra: “Quello che mi fa più piacere è l’aver visto negli occhi dei ragazzi, in questi 3 mesi, la voglia e la determinazione di raggiungere un obiettivo che a fine gara si è trasformato in gioia pura e, in questo momento non proprio felice, credo sia stata una grande lezione di vita”.

Gli artefici materiali di questo risultato sono stati: Umberto Persi, Marco Mencio, Gianluca Fanelli e Federico Tonnicchi, ma tutta la squadra ha comunque contribuito affinché ciò si realizzasse.

18 marzo, 2021