Katherine O'Brien, direttrice del dipartimento d'immunizzazione dell'Oms: "A livello internazionale si pongono problemi per gli spostamenti"

Vaccinazione

Bruxelles – “Attualmente non ci sono le condizioni per i passaporti vaccinali”. A dirlo al Parlamento europeoè Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento d’immunizzazione dell’Oms.

“Attualmente – ha spiegato Katherine O’Brien – non c’è una raccomandazione sanitaria internazionale sull’utilizzo di passaporti vaccinali per viaggi internazionali, né ci sono le condizioni per proporlo”.

“L’Oms è a favore dei pass elettronici per i singoli – ha aggiunto la direttrice del dipartimento d’immunizzazione -, ma a livello internazionale non ci sono le condizioni perché mancano le prove su quanto i vaccini proteggano e si pongono problemi per gli spostamenti, tenendo presente che per il momento vengono somministrate dosi solo alle persone vulnerabili”.

15 marzo, 2021