Tuscania - Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 - Il traffico ha subito dei rallentamenti

Tuscania – Auto contro albero sulla Tarquiniese, un ferito.

Poco prima dell’ora di pranzo una macchina, per cause in corso di accertamento, รจ finita contro una pianta sulla Tarquiniese, alle porte di Tuscania.

Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 e i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Il traffico, a seguito dell’incidente, ha subito qualche rallentamento.

16 marzo, 2021