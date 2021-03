Azzolina: “6 milioni di studenti a casa, dispiace vedere questa rassegnazione”

Lucia Azzolina

“Dove sono finiti i test a tappeto per le scuole? Ci si sta lavorando? Io li ho chiesti per mesi, poi ho preteso e ottenuto che le regioni si impegnassero all’unanimità a farli. Era dicembre. A che punto siamo? E cosa dicono quelli che “in Francia scuole sempre aperte anche col lockdown”? Non parlano più adesso che non c’è Azzolina?

“Servono subito i congedi parentali, fondamentali per le famiglie. Ma è un po’ più difficile immaginare di poter “ripagare” il ritardo di apprendimento e di socialità di bambini e ragazzi. Inoltre, non può una mamma fare smart working e contemporaneamente far fare didattica a distanza ai propri figli. Non potranno andare in classe neanche i figli dei key workers. Eppure, da giugno scorso (nel Piano scuola) è prevista per loro la frequenza scolastica in presenza anche in caso di chiusura: nel governo Conte II lo avevamo garantito in questi mesi”.