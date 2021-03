A Bagnaia la prima panchina rossa delle frazioni

Viterbo - L'assessora Antonella Sberna: "Un altro passo in avanti per condannare la violenza di genere"

L’inaugurazione della panchina rossa di Bagnaia

Viterbo – La prima panchina rossa delle frazioni. A Bagnaia. Per ricordare le vittime di femminicidio nella Tuscia. Dare un segnale di speranza in vista del futuro e un numero di telefono cui rivolgersi in caso di emergenza. 1522. L’iniziativa è della Regione Lazio, il 25 novembre il lancio con il comune di Viterbo che ha subito aderito. La prima panchina nelle frazioni è dell’assessora alle politiche sociali Antonella Sberna.

Viterbo – L’inaugurazione della panchina rossa di Bagnaia

Ieri a Bagnaia, 8 marzo, festa della donna, l’inaugurazione. Nel pomeriggio, invece, l’inaugurazione, in via della Pettinara 4 a Viterbo, del centro antiviolenza, il nome del centro è Penelope, della città. Anche lì, il grosso del lavoro è stato fatto da Antonella Sberna, assieme all’assessora regionale alle politiche sociali Alessandra Troncarelli e a Marta Nori dell’associazione Kyanos.

All’inaugurazione di Bagnaia, assieme a Sberna, c’erano anche il sindaco Giovanni Arena, gli assessori Marco De Carolis ed Enrico Contardo, i consiglieri Antonio Scardozzi e Matteo Achilli e le consigliere Elisa Cepparotti e Ombretta Perlorca. Infine, l’associazione i Mejo Bagnaioli.

Viterbo – Giovanni Arena e Antonella Sberna

“A Bagnaia – ha detto Sberna – l’amministrazione comunale ha inaugurato la prima panchina rossa delle frazioni. Un impegno preso il 25 novembre scorso e che proseguirà in tutti gli ex comuni della città. Un ringraziamento particolare ad gruppo di cittadini, Mejo Bagnaioli che, con l’aiuto della Pro Loco di Bagnaia e il centro sociale polivalente, hanno consentito la sua realizzazione. Un altro passo in avanti per condannare ogni giorno la violenza di genere. Quella di Viterbo e questa di Bagnaia verranno segnalate dall’assessorato alla Regione Lazio per essere inserite nella mappatura territoriale che la Regione ha chiesto ai Comuni”.

Daniele Camilli

