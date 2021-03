Baschirotto: “Era una gara da non perdere, serve più concentrazione”

Sport - Calcio - Serie C - Parla il difensore goleador della Viterbese, dopo il 2-2 segnato in extremis al Potenza

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – “Era una partita da non perdere”. Il pensiero di Baschirotto sintetizza la settimana di lavoro della Viterbese, sfociata nella sfida salvezza contro il Potenza.

Dall’1-0 per i laziali si è passati all-1-2 a favore degli ospiti, che con un successo avrebbero riaperto pericolosamente i giochi per la lotta a non cadere nella zona playout.

A spegnere l’impeto rossoblù, all’ultimo minuto della sfida del Rocchi, proprio il difensore originario di Isola della Scala, tra le sorprese in positivo più importanti di questa stagione gialloblù.

Con quattro reti all’attivo (due in meno do Tounkara, capocannoniere della squadra) il calciatore sta dando un contributo decisivo anche in fase realizzativa, come dimostrato anche ieri all’ombra della Palazzina.

“Segnare in quel momento è stata un’emozione talmente grande che non ci ho capito più nulla – racconta Baschirotto -. Mi è andata bene, ci è andata bene e sono contento. La città è dalla mia parte e mi vuole bene, mi fa piacere. Il cambio di ruolo? Mi sono messo a disposizione della squadra a metà stagione, cerco sempre di dare il massimo per me e per la Viterbese. Sulla mentalità ci stiamo lavorando perché queste sono partite da non perdere, devi sempre starci con la testa e rimanere concentrato fino alla fine”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

33esima giornata

domenica 27 marzo

Cavese – Catania 0-2 (sabato)

Bari – Paganese 2-0 (sabato)

Vibonese – Teramo 3-1

Avellino – V. Francavilla 1-0

Viterbese – Potenza 2-2

Monopoli – Casertana (rinviata)

Bisceglie – Ternana 1-2

Turris – Catanzaro 1-1

Palermo – Foggia (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 78 31 24 6 1 76:23 53 Avellino 63 30 19 6 5 49:23 26 Bari 56 31 16 8 7 47:27 20 Catanzaro 55 31 15 10 6 36:27 9 Catania 49 31 14 9 8 39:32 7 Juve Stabia 49 31 14 7 10 39:33 6 Foggia 47 31 13 8 10 33:32 1 Teramo 42 31 10 12 9 32:32 0 Casertana 41 30 12 5 13 39:44 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Viterbese 36 31 8 13 10 31:35 -4 Turris 35 31 8 11 12 35:49 -14 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 V. Francavilla 34 32 8 10 14 30:40 -10 Potenza 32 31 8 8 15 32:44 -12 Vibonese 31 31 5 16 10 31:35 -4 Paganese 27 32 6 9 17 23:45 -22 Bisceglie 24 31 5 9 17 25:46 -21 Cavese 16 29 3 7 19 18:41 -23

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

4 gol: Murilo, Federico Baschirotto

3 gol: Emmanuel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri, Toni Markic

Condividi la notizia:











29 marzo, 2021