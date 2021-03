Baschirotto salva la Viterbese in extremis, col Potenza è 2-2 al 94′

Sport - Calcio - Serie C - Al vantaggio di Murilo rispondono Romero e Salvemini ma una zuccata del difensore regala il pari ai gialloblù

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Potenza 2-2 (primo tempo 1-0).

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Adopo (dal 34′ s.t. Bezziccheri), Palermo, Salandria (dal 41′ s.t. Sibilia); Simonelli (dal 34′ s.t. Rossi), Tounkara, Murilo.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Ricci, De Santis, Falbo, Ammari, M. Menghi, Besea, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Nigro, Conson, Gigli, Coccia (dal 29′ p.t. Bruzzo); Zampa, Bucolo, Coppola; Ricci (dal 44′ s.t. Noce); Romero, Mazzeo (dal 28′ s.t. Salvemini).

Panchina: Santopadre, Brescia, Panico, Sandri, Lauro, Fontana, Di Livio, Volpe, Di Somma.

Allenatore: Fabio Gallo.

MARCATORI: 2′ p.t. Murilo (V), 2′ s.t. Romero (P), 31′ s.t. Salvemini (P), 45+4 s.t Baschirotto (V).

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi.

Assistenti: Stefano Montagnani di Salerno e Michele Somma di Castellammare di Stabia.

Quarto ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari.

Per la Viterbese si stava mettendo veramente male.

Nell’importante scontro salvezza col Potenza serviva una vittoria ma a pochi istanti dal termine il risultato era sul 2-1 per gli ospiti.

A salvare la formazione laziale, con un pari in extremis, è stato ancora una volta Baschirotto, difensore goleador arrivato a quattro marcature stagionali.

Bene la prima frazione ma male la seconda, per i gialloblù. Che hanno comunque il merito di essere riusciti a mantenere a debita distanza una diretta concorrente alla salvezza diretta, quando una sconfitta avrebbe riaperto pericolosamente i giochi.

Senza Markic e Bensaja, nel 4-3-3 gialloblù trovano spazio Mbende e Palermo, rimasti fuori dall’undici iniziale di Foggia. Le altre tre novità sono Urso per Bianchi, Adopo per Besea e Simonelli per Bezziccheri. Nel 4-3-1-2 ospite c’è Ricci al posto di Di Livio sulla tre quarti mentre la difesa è guidata da Gigli, che dopo appena un minuto e mezzo commette una disattenzione fatale: in controllo su un pallone innocuo diretto verso la linea di fondo, il difensore si fa rubare il tempo da Baschirotto che serve un cross al bacio per Murilo. L’1-0 di tap-in, per il brasiliano, è quasi una formalità. La giornata no del difensore rossoblù prosegue al 6′, quando colpisce un palo clamoroso da zero metri in mischia, mentre al 22′ si mette in mostra Romero con una conclusione dal limite alta di poco. Al di là delle due fiammate la Viterbese non corre altri rischi e nei minuti successivi mette in scena una delle prestazioni più belle della stagione: al 34′ grande spunto personale di Baschirotto sventato dall’intervento di Marcone e al 34′ palo clamoroso di Murilo, al termine di un contropiede che poteva quasi chiudere l’incontro.

A inizio ripresa doccia gelata per la Viterbese, con il Potenza che trova il pareggio con un’azione lampo così come nell’1-0 gialloblù: cross di Bucolo, semi volée di Romero della punta e 1-1. La reazione laziale, al di là di un sinistro dal limite di Simonelli al 57′, stenta ad arrivare e gli ospiti ne approfittano al minuto numero 76′, con un’azione in mischia in cui Salvemini trova a sorpresa il gol del 2-1. A questo punto Taurino si gioca il tutto per tutto con l’ingresso di Bezziccheri e Rossi per Adopo e Simonelli e il passaggio a un 4-2-4 ultra offensivo ma a trovare il 2-2 è Baschirotto, con una zuccata all’ultimo minuto di recupero che regala ai gialloblù un pari importantissimo, specialmente per come si era messo il match nella ripresa.

Serie C – girone C

33esima giornata

domenica 27 marzo

Cavese – Catania 0-2 (sabato)

Bari – Paganese 2-0 (sabato)

Vibonese – Teramo 3-1

Avellino – V. Francavilla 1-0

Viterbese – Potenza 2-2

Monopoli – Casertana (rinviata)

Bisceglie – Ternana 1-2

Turris – Catanzaro

Palermo – Foggia (lunedì)

Riposa: Juve Stabia

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 78 31 24 6 1 76:23 53 Avellino 63 30 19 6 5 49:23 26 Bari 56 31 16 8 7 47:27 20 Catanzaro 54 30 15 9 6 35:26 9 Catania 49 31 14 9 8 39:32 7 Juve Stabia 49 31 14 7 10 39:33 6 Foggia 47 31 13 8 10 33:32 1 Teramo 42 31 10 12 9 32:32 0 Casertana 41 30 12 5 13 39:44 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Viterbese 36 31 8 13 10 31:35 -4 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 V. Francavilla 34 32 8 10 14 30:40 -10 Turris 34 30 8 10 12 34:48 -14 Potenza 32 31 8 8 15 32:44 -12 Vibonese 31 31 5 16 10 31:35 -4 Paganese 27 32 6 9 17 23:45 -22 Bisceglie 24 31 5 9 17 25:46 -21 Cavese 16 29 3 7 19 18:41 -23

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

4 gol: Murilo, Federico Baschirotto

3 gol: Emmanuel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri, Toni Markic

28 marzo, 2021