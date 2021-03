Beata Vergine di Loreto, occhio ai divieti per la celebrazione religiosa

Viterbo - Martedì 9 dalle 8 a Santa Rosa

Viterbo – Martedì 9 marzo, dalle ore 8 fino a cessata necessità, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in largo Facchini di Santa Rosa e in via Santa Rosa.

Sarà inoltre interdetto il transito veicolare in via Santa Rosa, dall’intersezione con via Casa di Santa Rosa fino a largo Facchini di Santa Rosa.

I provvedimenti, disposti con apposita ordinanza (n. 101 del 5/3/2021, Polizia locale), si rendono necessari per consentire le celebrazioni per il centenario della proclamazione della Vergine Lauretana a patrona degli aviatori.

8 marzo, 2021